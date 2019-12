Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 17. Dezember 2019 die Strafvollzugskommission für die Mandatsperiode 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2023 neu bestellt.



Die Kommission setzt sich komplett neu zusammen. Monika Büchel, Jakob Gstöhl, Esther Marogg, Norbert Melter und Walther Tabarelli haben sich bereit erklärt, in der Strafvollzugskommission mitzuwirken. Diese hat gemäss Strafvollzugsgesetz in regelmässigen Abständen dem Landesgefängnis Vaduz unangemeldete Besuche abzustatten und die Haftbedingungen zu überprüfen. Danach ist der Regierung jeweils Bericht zu erstatten.



Die Regierung dankt den neu bestellten Kommissionsmitgliedern und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Erfolg. Ebenso dankt die Regierung den bisherigen Mitgliedern der Vollzugskommission für ihre geleistete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.



Kontakt:



Ministerium für Äusseres, Justiz und Kultur

Sandro D'Elia, Generalsekretär

T +423 236 60 10



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100838896