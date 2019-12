Post- und Paketzusteller haben meist großen Stress - vor allem in der Vorweihnachtszeit. Das wirkt sich auf die Krankentage aus. Die Techniker Krankenkasse appelliert an Arbeitgeber und Kunden. Der Onlinehandel in Deutschland boomt. Vor allem in der Vorweihnachtszeit bestellen viele Deutsche im Internet und erwarten eine schnelle und sichere Lieferung. Was die E-Commerce-Firmen freut, hat negative Auswirkungen auf die Paketzusteller. Diese verdienen nicht nur vergleichsweise wenig, sondern sind wegen der hohen körperlichen und psychischen Belastung auch länger krank als andere ...

