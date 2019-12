Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt (pta022/17.12.2019/14:26) - ... * Aufnahme im Open Market der Frankfurter Börse noch in 2019 * Emissionsvolumen soll auf 20 Mio. Euro steigen * Verzinsung mit 7,5 Prozent p.a. * Weiterer Immobilienbestandsaufbau



Frankfurt/M., den 17. Dezember 2019. Die erste Unternehmensanleihe der ERWE Immobi-lien AG (ISIN DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., wird noch im laufenden Jahr in den Handel Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) aufgenommen (ISIN: DE000A255D05 / WKN A255D0). Anlegern wird ein Handel ab mindestens 1.000 Stück der Anleihe ermöglicht.



ERWE hatte vergangene Woche ein Emissionsvolumen von 12,5 Mio. Euro bei nationalen und internationalen Investoren platziert. Die Unternehmensanleihe ist mit 7,5 Prozent p.a. verzinst und läuft vier Jahre.Die Anleihe soll in den nächsten Wochen bis zu 20 Mio. Euro aufgestockt werden.



"Für die ERWE Immobilien AG bedeutet die Platzierung einen ersten Schritt in Richtung kontinuierlicher Finanzierungsmaßnahmen an den Kapitalmärkten", sagt Axel Harloff, Vorstand der ERWE Immobilien AG. "Wir können nun weiter an der Umsetzung unserer Strategie arbeiten und dabei die neuen Mittel in Immobilien mit hohem Wertsteige-rungspotential investieren."



Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Groß-städten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Im-mobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.



