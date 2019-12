Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Der amerikanische Nutzfahrzeughersteller Navistar hat nach einem Umsatz- und Gewinneinbruch im vierten Geschäftsquartal einen enttäuschenden Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2019/20 gegeben. Der Umsatz dürfte noch stärker sinken als ohnehin am Markt schon befürchtet. Investoren reagieren nervös, im vorbörslichen US-Handel verliert die Aktie 4,2 Prozent an Wert.

In den abgelaufenen drei Monaten per Ende Oktober sank der Umsatz laut Mitteilung um 16 Prozent auf 2,78 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 2,81 Milliarden Dollar gerechnet. Das Nettoergebnis sackte wie am Markt erwartet auf 102 Millionen Dollar oder 1,02 Dollar je Aktie von 188 Millionen Dollar ab.

Für das neue Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen, an dem die Volkswagen AG beteiligt ist, mit einem Umsatz zwischen 9,25 Milliarden und 9,75 Milliarden Dollar. Analysten hatten bisher 10,01 Milliarden Dollar prognostiziert. Im abgelaufenen Jahr hatte Navistar den Umsatz noch auf 11,3 Milliarden von 10,25 Milliarden Dollar gesteigert.

December 17, 2019 08:27 ET (13:27 GMT)

