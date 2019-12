In der Verwaltung der Fluggesellschaft Condor sollen 170 Mitarbeiter entlassen werden. Condor war mit in die Pleite seines Mutterkonzerns Thomas Cook gezogen worden, machte aber in den vergangene Jahren meist Gewinne.

Auf ihrem Sanierungskurs greift die Ferienfluggesellschaft Condor nun zu Entlassungen. In der zentralen Frankfurter Verwaltung müssen 170 von 750 Mitarbeitern gehen, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Dies könne zum Teil sozialverträglich und ohne Kündigungen vollzogen werden. Den übrigen Betroffenen biete man an, sich sechs Monate lang in einer Transfergesellschaft auf die nächsten beruflichen ...

