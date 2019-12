"Mit einem operativen Ergebnis in Höhe von 893 Millionen Euro hat die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000) das Geschäftsjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen. TUI zeigt auch in einem für die Touristik-Industrie schwierigen Jahr operative Stärke, eine solide Bilanz und Wachstum bei den Kerngeschäften Hotels und Kreuzfahrten", erklärte Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen am Mittwoch in Hannover. Ohne die Belastung durch das Flugverbot wäre das bereinigte EBITA mit 1,186 Milliarden Euro auf dem sehr hohen Vorjahreswert ausgewiesen worden, dem besten Ergebnis in der Unternehmens-geschichte. Aufgrund des seit ...

