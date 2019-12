ROUNDUP 3/Produktionsstopp: 737-Max-Debakel zwingt Boeing zu radikalem Schritt

CHICAGO - Boeings Firmenparkplatz ist ein Symbol der Krise - nagelneue 737 Max Jets soweit das Auge reicht. Wegen Flugverboten, die nach zwei verheerenden Abstürzen verhängt wurden, können diese Maschinen seit Monaten nicht an Kunden ausgeliefert werden. Rund 400 Flugzeuge wurden auf Halde produziert und mussten zuletzt zwischengelagert werden. Nun zieht der Airbus-Rivale die Notbremse: Boeing stoppt angesichts der Ungewissheit um eine Wiederzulassung der Unglücksflieger vorübergehend die Fertigung. Eine drastische Maßnahme, die die US-Wirtschaft erheblich belasten dürfte.

ROUNDUP 2: Erneuter Dividendenausfall bei Ceconomy - Umbau kommt voran

DÜSSELDORF - Der Elektronikhändler Ceconomy will seinen Aktionären in diesem Jahr erneut keine Dividende zahlen. Das Management begründete dies unter anderem mit dem laufenden Sanierungsprogramm sowie anstehenden Investitionen. Bereits im Vorjahr waren die Aktionäre leer ausgegangen. Beim Konzernumbau kommt die Muttergesellschaft der Elektronikmärkte Media Markt und Saturn hingegen voran. Investoren zeigten sich enttäuscht. Die Aktie verlor am Mittag knapp 5 Prozent.

ROUNDUP: Unilever rudert bei Wachstumsziel zurück - Vorsichtig für Anfang 2020

ROTTERDAM/LONDON - Schwierigere Geschäfte in Asien und in Teilen Afrikas stimmen den Konsumgüterkonzern Unilever für 2019 vorsichtiger. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte im laufenden Jahr leicht unterhalb der vorherigen Prognose liegen, teilte der Hersteller von Marken wie Knorr, Ben & Jerry's, Magnum oder Dove am Dienstag in Rotterdam und London mit. Eigentlich hatte Unilever in diesem Jahr ein Erreichen der unteren Hälfte der mehrjährigen Zielspanne von 3 bis 5 Prozent auf dem Zettel.

ROUNDUP: Comdirect-Chef Walter wechselt als Bereichsvorstand zur Commerzbank

FRANKFURT/QUICKBORN - Die Commerzbank treibt die angestrebte Integration ihrer Online-Tochter Comdirect auch personell voran: Comdirect-Chef Arno Walter hat sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der Comdirect zum Jahreswechsel niedergelegt, um zu Jahresbeginn als Bereichsvorstand Wealth Management & Unternehmerkunden zur Konzernmutter Commerzbank zu wechseln. Walter beabsichtige, seinen bis März 2023 laufenden Vertrag bei der Comdirect vorzeitig zum Ende des Jahres 2019 zu beenden, heißt es in einer Mitteilung des Instituts mit Sitz in Quickborn (Schleswig-Holstein) vom Dienstag.

ROUNDUP: Deutsche Post erhöht die Paketpreise

BONN - Der größte deutsche Paketversender dreht an der Preisschraube. Die Deutsche Post DHL erhöht zum 1. Januar die Preise für Inlandssendungen im Schnitt um drei Prozent, wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte. Zuletzt hatten die Bonner 2017 Paketpreise angehoben, für einige Sendungsarten liegt die Erhöhung noch länger zurück.

Notenbank sieht britische Geldhäuser für harten Brexit gerüstet

LONDON - Die britischen Banken und Versicherer sind nach Einschätzung der britischen Notenbank auch für einen ungeregelten Brexit gerüstet. Die Banken könnten auch in einem solchen Krisenszenario für die Wirtschaft weiterhin Kredite vergeben, stellte die Bank of England in ihrem am Montagabend veröffentlichten Bericht zur Finanzstabilität fest. Selbst wenn ein stärkerer Protektionismus gleichzeitig die Weltwirtschaft bremsen würde, könnte das britische Bankensystem dies auffangen.

Finanzaufsicht erwartet von Banken Kürzung von Boni

FRANKFURT - Die Finanzaufsicht Bafin erwartet von Deutschlands Banken angesichts der angespannten Gewinnsituation knappere Bonustöpfe für das Geschäftsjahr 2019. "Eine unserer Erwartungen ist, dass sich in den Boni die Ertragslage der Banken widerspiegelt", sagte der oberste Bankenaufseher der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Raimund Röseler, der "Börsen-Zeitung" (Dienstag). "Zumindest müssen Banken mit Ertragsproblemen sehr gut begründen, wenn und warum sie die Boni nicht verringern."

Europäischer Auto-Verband: Nach schwachem Vorjahr kräftiges Plus im November

BRÜSSEL - Der Autoabsatz in Europa ist im November dank eines niedrigen Vorjahreswertes deutlich gestiegen. Die Zahl neu zugelassener Pkw habe sich um 4,9 Prozent auf rund 1,176 Millionen Stück erhöht, teilte der Branchenverband Acea am Dienstagmorgen in Brüssel mit. 2018 waren die Verkäufe vor dem Hintergrund der Einführung neuer Abgasvorschriften (WLTP) eingebrochen.

Tuifly: Boeing-Produktionsstopp führt nicht zu Flugausfällen

HANNOVER - Der angekündigte Produktionsstopp des Unglücksfliegers Boeing 737 Max führt nach Angaben von Tuifly nicht zu Flugausfällen bei der Airline. Boeings Entscheidung habe "keinerlei Auswirkungen auf die Tuifly", wenn es bei einem vorübergehenden Stopp bleibe, sagte Sprecher Aage Dünhaupt am Dienstagmorgen. Bis Ende April habe die Airline ohnehin ohne das Flugzeug geplant. Der Tui -Konzern habe zwar 72 Maschinen des Typs bis 2023 bestellt, allerdings verzögere sich die Auslieferung schon wegen des Flugverbots seit Monaten. Entscheidend sei, wann die US-Luftfahrtaufsicht FAA die Wiederzulassung beschließe.

Lufthansa-Ableger Sunexpress will Boeing-Ausfälle ausgleichen

FRANKFURT - Der Lufthansa -Ableger Sunexpress rechnet nach dem Produktionsstopp des Unglücksflugzeugs Boeing 737 Max nicht mit großen Auswirkungen auf seinen Flugplan. Man habe in den vergangenen Wochen "an alternativen Szenarien gearbeitet, um sicherzustellen, dass wir unsere Kunden an ihre Zielorte im Sommer bringen können", sagte eine Sprecherin am Dienstag in Frankfurt. Nicht freigegebene Flugzeuge werde man mit angemieteten Maschinen ersetzen: "Wir werden uns, falls erforderlich, auf unsere bewährten Partnerschaften verlassen können."

Weitere Meldungen

-Uber führt neuen Identitäts-Check für Fahrer ein

-Corestate-Gründer verkauft Großteil seiner Anteile

-'Kress': Ströer-Chef Udo Müller ist Medienmanager des Jahres

-Dortmund fordert im Spitzenspiel Tabellenführer Leipzig

-ROUNDUP: E-Zigaretten erhöhen Risiko für Lungenkrankheiten

-Merkel zum Klimapaket: Keine Hängepartie wie in Madrid

-Wettbewerbszentrale: Mehr Ärger um Anti-Kater-Produkte

-Gespräche über Soldaten-Freifahrten in Regionalzügen anderer Bahnen

-Abu Dhabi investiert 100 Millionen Euro in Reiseveranstalter FTI

-Bayer legt Berufung in weiterem US-Glyphosat-Verfahren ein

-ROUNDUP: Tele-Columbus-Chef Degenhardt verlässt Unternehmen

-Vize-SPD-Chef Kühnert fordert fairen Wettbewerb im Taxigewerbe

-Ferienflieger Condor entlässt 170 Verwaltungsangestellte

-ROUNDUP: Pharmaverbände BAH und BPI wollen fusionieren

-Quotensieg für ZDF mit Familienkomödie 'Familie Bundschuh'

-ROUNDUP: Landmaschinenhersteller Claas spürt Dürre-Jahre in Deutschland

-Chinas erster selbstgebauter Flugzeugträger in Dienst gestellt

-Kramp-Karrenbauer lobt Klima-Einigung: Ausgewogenes Ergebnis

-Deutschland zieht im Streit über Opal-Gasleitung vor den EuGH

-Streiks treffen auch Paris-Touristen - Eiffelturm geschlossen

-Mehr als 100 Verbraucherbeschwerden wegen Zusatzentgelten im Handel

-ROUNDUP: Aus der City nach jwd - Wohnkosten drängen Menschen aufs Land

-Türkische Airline Atlas Global nimmt Flüge wieder auf

-Samsung-Verwaltungsratschef wegen Gewerkschaftssabotage verurteilt

-Goldman Sachs verspricht stärkeres Engagement für Klimaschutz

-Schleppende Nachfrage nach Lastwagen: VW-Beteiligung Navistar kappt Ziele

-UPC-Mutter Liberty schließt Tür für Deal mit Freenet-Beteiligung Sunrise

-Tschechien kauft weitere Airbus-Transportflugzeuge C295

-Oliver Kastalio wird neuer Chef beim Küchengerätehersteller WMF

-Telekom steigt bei E-Sport-Unternehmen ein

-Roche erhält auch von US-Behörden grünes Licht für Spark-Übernahme°

