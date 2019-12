Die Wiener Sommer-Location "Sand in the City" am Heumarkt-Areal ist gerettet. Nachdem im August über den Betreiber ein Konkursverfahren eröffnet worden war und das Ende des Gastro-Projekts im Raum stand, nahmen die Gläubiger am Dienstag den darauffolgenden Sanierungsplan am Handelsgericht Wien an, informierte die Creditreform in einer Aussendung.Rund 100 Gläubiger hatten Ausstände in Höhe von 1,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...