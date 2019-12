BERLIN (Dow Jones)--Für den Strukturwandel in den vier Braunkohle-Regionen sollen mehr Fördermittel bereitgestellt werden. Das geht aus der neuen Förderrichtlinie hervor, die am Dienstag im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Kooperationsprojekte im Ideenwettbewerb "Unternehmen Revier" werden nun mit höchstens 800.000 Euro gefördert. Bislang sah das Programm 200.000 Euro vor. Auch soll mehr Personal in den betroffenen Regionen verfügbar sein.

Es gelte, den Strukturwandel zu gestalten, "und zwar bevor Arbeitsplätze in den Kohlerevieren wegfallen und nicht erst danach", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Deshalb würden die Mittel des im vergangenen Jahr begonnenen Programms nun verdoppelt. "Dabei erhöhen wir insbesondere die Höchstfördersumme für Projekte, bei denen sich mehrere Partner, etwa aus Wirtschaft und Wissenschaft, zusammenschließen", so Altmaier. Zusätzlich seien aufgrund des großen Zuspruchs im Haushaltsjahr 2019 die Mittel für "Unternehmen Revier" verdoppelt worden. Mit dem Vorhaben unterstützt der Bund Projektideen zum Strukturwandel im Lausitzer, Rheinischen, dem Mitteldeutschen und Helmstedter Revier.

