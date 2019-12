AUD/USD steht am Dienstag unter starkem Verkaufsdruck - Bären sind technisch im Vorteil - Der AUD/USD baut seinen Abprall von der 0,6900 aus und so kommt es am Dienstag in Reaktion auf das dovish RBA Sitzungsprotokoll zu aggressiven Verkäufen. Das Paar fiel in die Nähe des 1-Wochentief und es scheint als ob in der Nähe des 50 % Fibonacci Retracement ...

