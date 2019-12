Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen im Bundestag haben den im Vermittlungsausschuss erreichten Kompromiss zum Klimapaket unterstützt, dem zufolge der CO2-Einstiegspreis ab 2021 bei 25 Euro liegen soll. Für die Sitzung des Ausschusses am Mittwoch erwarteten Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich eine Billigung der von einer Arbeitsgruppe erreichten Vereinbarung, sodass dann wohl am Donnerstag der Bundestag und am Freitag der Bundesrat dem Kompromiss zustimmen können.

"Wir gehen davon aus, dass der Vermittlungsausschuss für Donnerstag dann auch diese Veränderungen dem Deutschen Bundestag überantwortet, dass sie beschlossen werden können", erklärte Mützenich. Brinkhaus sagte in einem separaten Statement, der Vermittlungsausschuss sei "auf der Zielgeraden" mit einem "sehr, sehr guten" Verhandlungsergebnis. "Wir werden da einen Kompromiss erzielen", erwartete der CDU-Politiker für die Sitzung am Mittwoch. Dass das Thema schnell gelöst worden sei, sei wichtig. "Die Leute erwarten das."

Mützenich kündigte an, die SPD wolle in einer Aktuellen Stunde "das ein oder andere, was uns am Herzen liegt, was uns wichtig ist, vortragen". Im Gegensatz zu der "gescheiterten" Klimakonferenz von Madrid sei man in Deutschland "zu einem breit anerkannten Klimakonsens gekommen". Der SPD-Fraktionschef lobte, dass die Grünen auf einen Einstiegspreis von 60 Euro verzichtet hätten, und betonte, die SPD habe insbesondere auch auf die soziale Komponente geachtet. Man werde "auch noch in den nächsten Wochen und Monaten weitere Gespräche über diese Bereiche" führen können.

Der Kompromiss sieht auch vor, dass die Fernpendlerpauschale ab 2024 auf 8 Cent von 5 Cent pro Kilometer angehoben und dass die EEG-Umlage gesenkt wird. In dem Vermittlungsverfahren werden eigentlich die steuerlichen Aspekte des Klimapaketes behandelt. Bei den Gesprächen wurde dazu vereinbart, dass die Länder von 2021 bis 2024 insgesamt 1,5 Milliarden Euro als Ausgleich dafür erhalten sollen, dass die Einnahmen dem Bund zufließen. Eine Zustimmung des Bundesrats dazu am Freitag würde auch den Weg für die geplante Mehrwertsteuersenkung bei der Bahn frei machen.

