In unserem Beitrag vom 19.11.2019 stellten wir eine Mustervermutung für den Bitcoin-Chart auf. Wir nahmen an, dass die Bodenbildung zwischen November 2018 und Ende März 2019 dabei auf kleinerer Skale der Bodenbildung zwischen 24.09.2019 und 25.10.2019 entspräche. Mit Unterschreiten des Tiefs vom 23.10.2019, welches bei 7.493,70 Dollar lag, wurde diese Vermutung widerlegt. Zudem wurde auch die rote Aufwärtstrendlinie unterschritten, welche eine dynamische Unterstützung darstellte.Am 22.11.2019 unterschritt der Bitcoin-Preis erstmals dieses Zwischentief und fiel zunächst am 25.11.2019 bis auf 6.618 Dollar. Dieses Tief liegt, wie im unteren Chart ersichtlich, auf dem Niveau, von dem aus im November 2018 die starke Abwärtsbewegung von rund 6.600 Dollar auf 3.215 Dollar im Tief begann. Sollte also das Niveau um 6.600 Dollar keine Unterstützung bieten (dünne blaue Linie), bleibt als letzte statische Unterstützung noch das Unterstützungsniveau, welches sich aus der Seitwärtsbewegung ab Februar 2018 ergibt.

