Essen (ots) - Die erfolgreiche Straßenbau-Managerin Elfriede Sauerwein-Braksiek verlässt überraschend den Landesbetrieb Straßen.NRW und übernimmt ab 1. April 2020 die Leitung der neuen "Niederlassung Westfalen" der Autobahn GmbH des Bundes. Sauerwein-Braksiek bestätigte das gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochsausgabe). Sie habe sich nicht initiativ für diese Position beworben, sagte die 60-Jährige der Zeitung. "Die Autobahn GmbH kam auf mich zu und fragte mich, ob ich es mir vorstellen könnte, die Leitung der Niederlassung in Hamm zu übernehmen."

Die Bauingenieurin steht seit 2015 an der Spitze von Straßen.NRW. Im Mai hatte das NRW-Verkehrsministerium Sauerwein-Braksiek mit Sascha Kaiser einen Co-Direktor an die Seite gestellt, obwohl sich der Landesbetrieb wegen der Gründung der neuen Bundes-Autobahngesellschaft künftig von 5600 auf 3000 Mitarbeiter fast halbieren dürfte. Das Land argumentierte, mit zwei Direktoren sei es leichter, in einer Zeit des Fachkräftemangels Personal zu halten und neue Mitarbeiter zu rekrutieren.

Unbeantwortet bleibt, ob Sauerwein-Braksiek aus Frust über die Doppelspitze geht. "Es geht nicht um Personen, sondern um die Sache. Natürlich verlasse ich den Landesbetrieb schweren Herzens, denn ich habe vom ersten Tag meiner Berufslaufbahn dort gearbeitet", sagte sie. Die Gewerkschaft Verdi "bedauert" den Wechsel der Managerin. Das NRW-Verkehrsministerium müsse nun die freie Direktoren-Stelle "unterbrechungsfrei" besetzen. Die Beschäftigten erwarteten "ein klares Signal, wie es weitergehen wird".

Die Niederlassung Westfalen der Autobahngesellschaft des Bundes wird eine von bundesweit zehn Verwaltungen dieser Art sein. Sie bekommt unter anderem Büros in Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Osnabrück und wird für das Autobahnnetz zwischen Gießen (Hessen) und Leer (Niedersachsen) verantwortlich sein.



