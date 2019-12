Unterföhring (ots) -- Blockbuster wie die Bestsellerverfilmung "Der Junge muss an diefrische Luft", das Fantasy-Abenteuer "Mary Poppins' Rückkehr"und die Komödie "100 Dinge" starten an Weihnachten exklusiv aufSky Cinema- Die Kostümserien-Hits "Victoria" aus England und "Die Medici -Herrscher von Florenz" aus Italien gehen auf Sky 1 in die dritteStaffel- Vor dem Start der neuen Staffel von "Babylon Berlin" am 24.Januar auf Sky nochmal alle bisherigen Folgen auf Abruf- Großer "Game of Thrones"-Marathon mit allen Folgen von Staffel 1- 7 hintereinander auf Sky Atlantic und auf Abruf, Staffel 8 aufTNT Serie- Pop-up Sender Sky Cinema Mittelerde mit allen "Der Herr derRinge"- und "Der Hobbit"-Blockbustern rund um die Uhr Unterföhring, - Auch zu Weihnachten erfüllt Sky die Wünsche der Film- und Serienfans. Mit dabei ist die exklusive TV-Premiere der Hape-Kerkeling-Verfilmung "Der Junge muss an die frische Luft" - des zweiterfolgreichsten Films des Kinojahres 2018 in Deutschland. Dazu gibt's den Fantasy-Hit "Mary Poppins' Rückkehr" und die Komödie "100 Dinge", beide ebenfalls als Premieren zu Weihnachten auf Sky Cinema.Serienfans können sich auf die jeweils dritte Staffel der opulenten Kostümserien "Victoria" und "Die Medici - Herrscher von Florenz" auf Sky 1 freuen. Sowie auf einen großen "Game of Thrones"-Marathon auf Sky Atlantic und auf TNT Serie. Zur Einstimmung auf die neue "Babylon Berlin"-Staffel, die am 24. Januar bei Sky startet, gibt's außerdem alle alten Folgen noch mal auf Abruf.Dr. Malte Probst, SVP Film & Entertainment Portfolio Sky Deutschland: "Für alle Film- und Serienfans bleibt Sky weiter die Nummer eins in Deutschland. Mit den größten Blockbustern als exklusive TV-Premieren und den spannendsten Serien in der Erstausstrahlung. Ich persönlich freue mich ganz besonders auf den berührenden, wunderbar inszenierten und herausragend gespielten Familienfilm 'Der Junge muss an die frische Luft' und auf Peter Jacksons komplette Mittelerde-Saga. Das wird ein Fest!"Sky hat mit der Bescherung schon begonnen. Mit dem Pop-up-Channel Sky Cinema Best of 2019 HD, der bis 22. Dezember die besten Filme des Jahres zeigt. Zum großen Aufgebot zählen die top Hits "Phantastische Tierwesen: Grindelswalds Verbrechen", "Bohemian Rhapsody", "Aquaman", "Deadpool 2", "Mamma Mia! Here We Go Again", "Solo: A Star Wars Story" und "Drachenzähmen leicht gemacht 3". Alle Filme sind auch auf Abruf zu genießen und exklusiv bei Sky sehen.Zu Weihnachten zeigt der Pop-up-Channel Sky Cinema Mittelerde HD dann vom 25. Dezember bis 6. Januar alle "Der Herr der Ringe"- und "Der Hobbit"-Hits rund um die Uhr - erstmals komplett in der Extended Version im deutschen Fernsehen. Aber auch das weihnachtliche Programm kommt neben den großen Neustarts wie "Der Junge muss an die frische Luft" (26.12.) und "100 Dinge" (22.12.) nicht zu kurz: Neben der TV-Premiere von "Mary Poppins' Rückkehr" (25.12.) und den gerade neu gestarteten "Der Grinch" und "Der Nussknacker und die vier Reiche" zeigt Sky auch weihnachtliche Familienklassiker wie "Charlie und die Schokoladenfabrik" und "Arthur Weihnachtsmann". Viele der Hits sind auch in bester UHD Bildqualität abrufbar.Serienfans können an Weihnachten mit neuen Folgen der prunkvollen Kostümserien "Victoria" und "Die Medici - Herrscher von Florenz" in vergangene Welten eintauchen. Beide starten am 23. Dezember auf Sky 1 in ihre dritte Staffel. Und die ersten Staffeln der neuen HBO-Hitserien "Watchmen" und "His Dark Materials" gehen im Dezember auf Sky Atlantic ihrem Finale entgegen. Außerdem gibt es dort ab 23. Dezember alle Folgen von "Game of Thrones" Staffel eins bis sieben hintereinander. Natürlich auch auf Abruf. Als Weihnachts-Marathon zeigt TNT Serie am 24. Dezember dann die komplette achte Staffel und wiederholt dies am 29. Dezember. Und wer sich die Zeit bis zum lang ersehnten Start der neuen Staffel von "Babylon Berlin" am 24. Januar auf Sky verkürzen will, kann ab 24. Dezember noch mal alle bisherigen Folgen bei Sky auf Abruf ansehen.Auch für alle Comedy-Fans hat Sky das passende Programm: Die Stand-up-Größen Helene Bockhorst, Ingo Appelt, Benaissa Lamroubal, Olaf Schubert und Matze Knop stehen mit dem Besten aus ihren jeweiligen Soloprogrammen auf der Comedy-Bühne. Die Auftritte der Comedians sind ab 23. Dezember exklusiv auf Sky 1 zu sehen.Alle Sky Highlights in der Übersicht:18.12., 20.15 Uhr: "Aquaman" (Sky Cinema Best of 2019)19.12., 20.15 Uhr "Skyscraper" (Sky Cinema Best of 2019)20.12., 20.15 Uhr: "Bohemian Rhapsody" (Sky Cinema Best of 2019)21.12., 20.15 Uhr: "Mamma Mia! Here We Go Again" (Sky Cinema Best of 2019)22.12., "Babylon Berlin" Staffel 1 und 2 auf Abruf verfügbar20.15 Uhr: "100 Dinge" (Sky Cinema)20.15 Uhr: "Solo: A Star Wars Story" (Sky Cinema Best of 2019)23.12., 10.20 Uhr - 20.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 1 (Sky Atlantic)19.10 Uhr: "Comedy@Sky - Olaf Schubert Live! " (Sky 1)20.15 Uhr: "Victoria" Staffel 3, Folgen 1+2 (Sky 1)22.00 Uhr: "Die Medici - Herrscher von Florenz" Staffel 3, Folgen 1+2 (Sky 1)24.12., 10.15 Uhr - 20.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 2 (Sky Atlantic)19.10 Uhr: "Comedy@Sky - Benaissa Lamroubal Live! " (Sky 1)20.15 Uhr: "Der Grinch" (Sky Cinema Special)20.15 Uhr: "Victoria" Staffel 3, Folgen 3+4 (Sky 1)22.00 Uhr: "Die Medici - Herrscher von Florenz" Staffel 3, Folgen 3+4 (Sky 1)25.12., 10.05 Uhr - 20.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 3 (Sky Atlantic)19.10 Uhr: "Comedy@Sky - Helene Bockhorst Live! - Die fabelhafte Welt der Therapie" (Sky 1)20.15 Uhr: "Mary Poppins' Rückkehr" ( Sky Cinema)20.15 Uhr: "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise Extended Version" (Sky Cinema Mittelerde)20.15 Uhr: "Victoria" Staffel 3, Folgen 5+6 (Sky 1)22.00 Uhr: "Die Medici - Herrscher von Florenz" Staffel 3, Folgen 5+6 (Sky 1)26.12., 10.15 Uhr - 20.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 4 (Sky Atlantic)19.10 Uhr: "Comedy@Sky - Ingo Appelt Live! - Echt Appelt!" (Sky 1)20.15 Uhr: "Der Junge muss an die frische Luft" (Sky Cinema)20.15 Uhr: "Der Hobbit: Smaugs Einöde (Extended Version)" (Sky Cinema Mittelerde)20.15 Uhr: "Victoria" Staffel 3, Folgen 7+8 (Sky 1)22.00 Uhr: "Die Medici - Herrscher von Florenz" Staffel 3, Folgen 7+8 (Sky 1)27.12., 10.20 Uhr - 20.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 5 (Sky Atlantic)18.05 Uhr: "Comedy@Sky - Matze Knop Live! - Willkommen in Matzeknopien" (Doppelfolge, Sky 1)20.15 Uhr: "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere (Extended Version)" (Sky Cinema Mittelerde)28.12., 10.20 Uhr - 20.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 6 (Sky Atlantic)20.15 Uhr: "Der Herr der Ringe: Die Gefährten (Special Extended Version)" (Sky Cinema Mittelerde)29.12., 11.40 Uhr - 19.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 7 (Sky Atlantic)12.55 Uhr - 20.15 Uhr: "Game of Thrones" Staffel 8 (TNT Serie)20.15 Uhr: "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" (Special Extended Version)"(Sky Cinema Mittelerde)30.12.,20.15 Uhr: "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (Special ExtendedVersion)" (Sky Cinema Mittelerde) 