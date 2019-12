Die Wiener Börse hat am Dienstag leicht im Plus geschlossen. Der ATX um 0,22 Prozent auf 3207,06 Punkte. Der österreichische Leitindex konnte sich damit dem negativen Tagestrend an den meisten europäischen Leitbörsen widersetzen. Nach Kursgewinnen vom Wochenauftakt sprachen Marktbeobachter von einer Verschnaufpause. Bei den Konjunkturdaten sorgten einerseits ein überraschend hoher Handelsbilanzüberschuss in der Eurozone und andererseits eine unerwartet starke Industrieproduktion sowie mehr Baubeginne in den USA für Impulse.

In Wien blieb die Meldungslage lange ruhig, bevor am Nachmittag Semperit mitteilte, in seiner Medizinsparte Sempermed knapp 50 Millionen Euro abschreiben zu müssen. Der Gummi- und Kautschukkonzerns werde für die ersten drei Quartale 2019 voraussichtlich einen Nettoverlust von rund 35 Millionen Euro ausweisen, hieß es. Auch das Jahresergebnis werde negativ sein. Der Aktienkurs von Semperit ging mit einem deutlichen Aufschlag von 2,67 Prozent auf 11,52 Euro aus dem Handel.

Noch stärker aufwärts ging es für die Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann, die sich um 2,90 Prozent auf 53,20 Euro verteuerten. Bei hohem Handelsvolumen gewannen auch die Indexschwergewichte OMV (plus 0,55 Prozent) und Erste Group (plus 0,81 Prozent) etwas stärker als das Umfeld.

Die Anteilsscheine der Voestalpine schlossen hingegen mit einem Abschlag von 2,08 Prozent auf 24,48 Euro als letzter Wert im ATX. Der Linzer Stahl- und Technologiekonzern hatte am Montag eine Gewinnwarnung ausgegeben. Die Aktien waren am Vortag in einem sehr festen Umfeld moderat im Minus aus dem Handel gegangen.

Knapp davor reihten sich nun die Papiere des Luftfahrtzulieferers FACC ein, die um 2,07 Prozent auf 11,38 Euro nachgaben. Für den Kurs des Baustoffkonzerns Wienerberger ging es um 1,27 Prozent auf 26,46 Euro abwärts./rai/dkm/APA/stw

