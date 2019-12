Scout24 AG veräußert AutoScout24 für einen Kaufpreis von 2,892 Mrd. Euro DGAP-Ad-hoc: Scout24 AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Scout24 AG veräußert AutoScout24 für einen Kaufpreis von 2,892 Mrd. Euro 17.12.2019 / 18:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Scout24 AG und verschiedene Tochtergesellschaften auf der einen Seite sowie der Finanzinvestor Hellman & Friedman auf der anderen Seite haben heute einen Anteilskauf- und Übertragungsvertrag abgeschlossen, unter dem die Veräußerer sämtliche Anteile an AutoScout24 und Finanzcheck an Hellman & Friedman veräußern. Der Kaufpreis beträgt 2,892 Mrd. Euro vor möglichen Anpassungen. Vorstand und Aufsichtsrat der Scout24 AG haben dem Abschluss dieser Transaktion zugestimmt. Der Vollzug der Transaktion steht insbesondere unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Mitteilende Person: Ursula Querette Head of Investor Relations Tel.: +49 89 44456 3278 E-Mail: ir@scout24.com 17.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Scout24 AG Bothestr. 11-15 81675 München Deutschland Telefon: +49 89 44456 - 0 Fax: +49 89 44456 - 3000 E-Mail: ir@scout24.com Internet: www.scout24.com ISIN: DE000A12DM80 WKN: A12DM8 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 938553 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 938553 17.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A12DM80 AXC0264 2019-12-17/18:27