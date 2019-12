Baidu - feiert die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers ihr Comeback?

Bottom-Fishing Tradingstrategie

Symbol:ISIN:Baidu betreibt die gleichnamige chinesische Suchmaschine. Das Unternehmen bietet nicht nur eine Suchfunktion nach Mp3-Dateien an, sondern auch einen Browser sowie einen Mediaplayer. Baidu.com dient Unternehmen auch als Online-Marketing-Plattform. Vom April-Hoch bei 186 USD hat der chinesische Konzern bis August rund 50% an Wert verloren. Nun versucht der Suchmaschinen-Dienst die Bodenbildung. Die Bottom-Fishing Strategie eignet sich hervorragend für einen Einstieg in Aktien, die stark abgestraft wurden und sich danach wieder nach oben arbeiten.Baidu notiert über den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 20 und EMA 50. Wenn der Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 124 USD erfolgt, kann man direkt in die Aktie einsteigen. Ideal wäre es, wenn die Aktie vor dem Breakout noch 1-2 Tage seitlich konsolidieren würde. Dadurch bekämen wir ein attraktives Setup bekommen, welches sich gut absichern lässt. Nach dem Ausbruch könnte eine dynamische Bewegung nach oben folgen.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn die Aktie aus dem Widerstandsbereich über 124 USD ausbricht. Hier ist auf Intraday Setups zu achten. Der Stopp würde bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze gehen, defensivere Trader können der Aktie auch mehr Luft geben und den Bereich des EMA 50 unter 113 USD wählen.Meine Meinung zu Baidu ist bullisch