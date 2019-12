Wie man einen regionalen Energieproduzenten neue Wachstumsimpulse verleiht, kann man an der Entwicklung der Schweizer BKW AG (CH0130293662) sehen.Die BKW AG ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen im Energiebereich. Sie umfasst die Energieversorgung, von der Erzeugung und Übertragung bis hin zum Handel und Vertrieb. Das Produktionsportfolio des Unternehmens umfasst Wasserkraft- und Kernkraftwerke, Gaskraftwerke und Anlagen für erneuerbare Energien.Der Konzern hat sich sukzessive mit seiner Vorstandschefin Dr. Suzanne Thoma vom klassischen Energiegeschäft als Haupteinnahmequelle entfernt und wächst seither stark im Dienstleistungsgeschäft. Diese tragen inzwischen etwa ein Drittel zum Umsatz bei. Und die Expansion in den Bereichen Gebäudedienstleistungen, Engineering und Infrastrukturservices setzt sich mit großen Schritten fort, vor allem in der Schweiz, Deutschland und Österreich, insbesondere durch Übernahmen.

