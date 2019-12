Damit würden wochenlange Verhandlungen abgeschlossen, hiess es in Italien. Offizielle Mitteilungen der Unternehmen über den erwarteten Schritt gab es nicht.Wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Abend unter Berufung auf eine eigene Quelle berichtete, billigte der Aufsichtsrat des Peugeot-Herstellers PSA am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...