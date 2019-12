Wir befinden uns weiter in einer Verfallswoche und zum Dienstag zeigte uns der Dax auch direkt gleich mal, was das heißen kann. Mit deutlich gegensätzlicher Herangehensweise zum Montag zeigte sich unser Dax eher wehleidig und schwach in den Handel hinein. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...