Die Zahl der Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf die Bundestagsverwaltung.



Derzeit gebe es 5.336 Mitarbeiter, die die Abgeordneten zur Unterstützung ihrer parlamentarischen Arbeit auf Kosten der Steuerzahler beschäftigen. Gut die Hälfte von ihnen arbeite im Bundestag, der Rest in Büros in den Wahlkreisen. Im Jahr 2010 seien es erst 4.209 Mitarbeiter gewesen, berichtet die Zeitung weiter. Ihre Zahl ist seitdem also um gut 26 Prozent gestiegen.



Damit ist die Mitarbeiterzahl in dem Zeitraum fast doppelt so stark gewachsen wie die der Abgeordneten (plus 14 Prozent). Jeder Parlamentarier darf jährlich gut eine Viertelmillion Euro für Mitarbeiter ausgeben.