Mit dieser Anerkennung wird die Expertise von Cloud4C im Bereich End-to-End-Cloud Managed Services bekräftigt, mit deren Hilfe die Kunden ihre Azure-Investitionen besser konzipieren, migrieren, betreiben und optimieren können.

Cloud4C, ein Global Cloud Managed Services Provider, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen von Microsoft den Status des Microsoft Azure Expert Managed Services Provider erhalten hat.

Cloud4C ist einer derjenigen Cloud Managed Services Provider weltweit, die ganz aktuell als Azure Expert MSP anerkannt wurden. Mit der Anerkennung als Azure Expert MSP wird ein Anbieter von Cloudlösungen ausgezeichnet, der erwiesenermaßen über Expertise verfügt und sich auf dem Markt mit Ressourcen für verschiedenste Azure-Services abhebt und so die Kunden effizient dabei unterstützt, sich in der Cloud-Landschaft zurechtzufinden.

Die Anerkennung von Cloud4C als Azure Expert MSP erfolgte auf Grundlage der Expertise des Unternehmens mit verschiedenen Modernisierungsdiensten für Datenzentren, mit Datenmigration und Managed Services, SAP-Hostingdiensten, betrieblicher Kontinuität, Beratungsdiensten, erweiterten Techniken des Sicherheitsmanagements sowie Methoden zur kontinuierlichen Verbesserung für Azure-Kunden.

Cloud4C wird seine Kooperation mit Microsoft weiterhin ausweiten, um End-to-End-Services zu liefern, mit denen Unternehmen Arbeitslasten in Azure migrieren und verwalten können. Im Rahmen dieser Kooperation wird die von Cloud4C für Azure erstellte Migration Factory Unternehmen bei der reibungslosen Modernisierung ihrer Anwendungen und Datenbanken in der Cloud helfen. Mit besonderen Qualitäten für OpenSource-Datenbanken wie PostgreSQL, MariaDB, MySQL usw. ermöglichen es individuelle kommerzielle Datenbank-Managementdienste Unternehmen, im Rahmen eines kosteneffektiven Modells Transformationen auf den Weg zu bringen und gleichzeitig Flexibilität und Agilität für das IT-Ökosystem der Kunden zu liefern.

Sridhar Pinnapureddy, Gründer CEO von Cloud4C sagte: "Unser neuester Erfolg ist ein Beweis für die Stärke unserer Microsoft-Expertise und -Fähigkeiten. Wir fühlen uns der Realisierung wertorientierter Geschäftsergebnisse verpflichtet. Dazu bleiben wir unserer ?Total Ownership Philosophy' treu und unterstützen Unternehmen dabei, Arbeitslasten reibungslos in Microsoft Azure bereitzustellen und zu verwalten. Dank unserer umfassenden technischen Expertise als zertifizierter Azure Expert MSP können sich unsere Kunden auf ihre zentralen Unternehmensfunktionen konzentrieren und die Arbeit an den Feinheiten der Cloud uns überlassen."

Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft Corp., sagte: "Wir haben das Microsoft Azure Expert Managed Service Provider-Programm entwickelt, um unsere fähigsten und am besten qualifizierten Partner auszuzeichnen und zu würdigen, um das Wachstum der Kunden zu fördern. Mit dieser Anerkennung konnte Cloud4C seine Expertise und seine Verpflichtung zur Bereitstellung erstklassiger Managed Services beweisen."

Mit mehr als 600 Azure-zertifizierten Fachleuten und mehr als 3500 Unternehmen in der Cloud ermöglicht Cloud4C seinen Kunden nahtlose digitale Cloud-Erfahrungen mit spezialisierten Lösungsangeboten in den Bereichen SAP Core Banking, E-Commerce, Big Data Analysen, Cybersicherheit, Open-Source-Datenbanken, KI/ML, Hybrid Cloud, Devops, Automatisierung, IOT, Blockchain und App-Modernisierung auf Azure.

ÜBER CLOUD4C

Cloud4C ist ein bevorzugter Cloud Evolution Partner für 3500 Unternehmen, darunter 60 Unternehmen der Fortune 500. Cloud4C beschäftigt über 1800 zertifizierte Experten, die in 25 Ländern vertreten sind und entscheidende Arbeitslasten auf öffentlichen, privaten und hybriden Cloud-Plattformen verwalten. Cloud4C hat 1 Milliarde Stunden an Managed Services bereitgestellt und verfügt über Erfahrung mit der Migrierung und Verwaltung von mehr als 25.000 Anwendungen und Datenbanken in die Cloud, unterstützt von AIOps und Rund-um-die-Uhr-Monitoring mit ML.

