Erst wühlt man sich verbissen nach dem günstigsten Preis durch alle Vergleichsportale, später triggern die Airlines dann die Gier nach mehr. Unser Kolumnist hat den Psychotrick entlarvt und ist ihm trotzdem erlegen.

Wie kommt man als Verkäufer oder Dienstleister mit dem billigsten Preis ganz oben in die Online-Suchmaschinen? Man zieht alle Extras raus und knallt sie erst später teuer wieder drauf.

Bei Vergleichsportalen für Flugreisen geht das so: Da ist Air France plötzlich das Schnäppchen aller Schnäppchen - bis man mitten im Buchungsprozess merkt, dass der Preis für die Reise von Mitteleuropa nach Mittelamerika nur mit Handgepäck gilt. Ich habe gar keine Lust darüber nachzudenken, wie die das marketingtrunken begründen würden. Wahrscheinlich irgendwie so: "Wir haben herausgefunden, dass viele Touristen während ihres Urlaubs keinen Wert mehr auf Wechselwäsche legen und bieten denen daher dieses schlanke Produktpaket."

Aber es zählt eben neben den Flugzeiten allein die niedrigste Zahl beim Ticketpreis. Denn kostet der Flug in der Tabelle direkt unter dem günstigsten Angebot nur 50 Euro mehr, fragt man sich gleich: Was kriege ich dafür mehr geboten? Und meist fällt einem nichts anderes ein als das Image der Airline.

Und irgendwann hat man alle Angebote gedreht und gewendet und legt! Sich! Fest! Festlegen - das ist ein regelrecht umwälzender psychologischer Effekt: Während vorher das Für und Wider im Vergleich zu den anderen Angeboten abgewogen und noch mal abgewogen wurde, bedeutet Festlegen: Jetzt zählt es, den einen auserkorenen Flug ins Herz zu schließen und sich die anderen ein für alle Mal aus dem Kopf zu schlagen.Es gibt jetzt in der eigenen Gedankenwelt nur noch diesen einen Flug. Und hier wittern sämtliche Akteure von Suchmaschine über Airlines bis Versicherungen ihre Chance. Ist man erstmal vom Portal auf die Seiten weitergeleitet worden, in die man sämtliche persönliche Daten eintippt, ist der Preis geschluckt. Jetzt geht es darum, sich die gerade festgezurrte Reise so schön wie möglich zu machen. Prompt kommen noch vor Abschluss der Buchung Angebote wie Gepäckversicherungen, Sitzplatzwahl, Mietwagen vor Ort. Alle losgelöst von jeglichem Vergleichsportal. Jetzt heißt es: Klick und friss.

Aber das Ganze ist aus Sicht der Anbieter doch nur ein unbefriedigender Kompromiss: Auf der einen Seite haben sie den Kunden gerade da, wo sie ihn am liebsten haben. In Geberlaune. Und wer gerade knapp 1000 Euro für den Economy-Flug hinblättert, für den sind die paar Extras für mittlere ...

