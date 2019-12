Die Krankenkassen wollen die Sozialwahl digitalisieren: Ab 2023 sollen die Mitglieder ihre ehrenamtlichen Selbstverwalter online wählen können.

Krankenkassen sollen ihre Sozialwahlen ab 2023 künftig auch online durchführen können. Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums vor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt und den das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beraten will. Dafür müssen sie Ihre Satzungen bis zum 30. September entsprechend ändern.

Der CDU-Arbeitsmarktexperte Peter Weiß ...

