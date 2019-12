Der neue Ifo-Geschäftsklimaindex könnte den Dax wieder nach oben treiben. Die Lufthansa trifft sich zu ersten Schlichtungsgespräche mit der Gewerkschaft UFO.

Nach einem guten Wochenstart hat sich am zweiten Handelstag der Woche der Dax wieder deutlich schwächer gezeigt. Er schloss am Dienstag mit einem Minus von 0,89 Prozent bei 13.288 Punkten. Damit unterbrach der deutsche Leitindex den vergangene Woche eingeläuteten Aufwärtstrend.

Das Tageshoch am Dienstag lag bei rund 13.394 Punkten. Der MDax erreichte am Dienstag ein weiteres Rekordhoch und stieg letztlich um 0,15 Prozent auf 28.298 Punkte. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der Dax vorbörslich minimal schwächer.

Anleger dürften sich am Mittwoch vor allem für den neuen Ifo-Geschäftsklimaindex interessieren. Die Frage ist, ob der Index seinen leichten Aufwärtstrend auch im Dezember halten kann. In Berlin trifft sich der Vermittlungsausschuss, um die letzten Details des Klimakompromiss zu klären. Das kriselnde Modeunternehmen Tom Tailor lädt zudem zur Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 ein - allerdings mit erheblicher Verspätung, weil der Konzern seinen Jahresabschluss nur mit großer Verzögerung vorgelegt hat.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben sich am Dienstag nach einer viertägigen Rally nur leicht im Plus gehalten. Unterstützung erhielt die Wall Street von unerwartet guten Konjunkturdaten. Die US-Industrie fuhr im November ihre Produktion spürbar hoch. Die Betriebe stellten 1,1 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die Fed mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,7 Prozent gerechnet.

Die gesamte Produktion - zu der auch Versorger und Bergbau beitragen - stieg auch um 1,1 Prozent und damit ebenfalls etwas stärker als erwartet. Die Industrie macht etwa zwölf Prozent des Bruttoinlandsproduktes der USA aus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 28.267 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 8823 Punkte vor. Der breit gefasste ...

