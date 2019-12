Bereits bei mehreren Projekten konnte der Formenbauer und Spritzgießer Weber aus Esslingen seit 2014 den Licht- und Elektronikexperten Hella erfolgreich begleiten. Auf Basis der guten Zusammenarbeit vergab der Automobilzulieferer einen prestigeträchtigen Auftrag an das Esslinger Unternehmen, bei dem es auf die genaue Einhaltung der vorgegebenen Anforderungen an Oberflächen, Maßhaltigkeit und Sauberkeit im Prozess ankam und immer noch tagtäglich ankommt: Es geht um Silikonlichtleiter für den Einsatz im hochwertigen Automotive-Bereich, die eine höhere Effizienz des Lichtsystems und eine umfassendere Lichtausbeute garantieren.

Ziel: Höhere Effizienz des Lichtsystems

Die Zusammenarbeit der beiden Partner ist umfassend und erstreckt sich - immer unter dem Fokus hoher, kontinuierlicher und nachprüfbarer Qualität und Wirtschaftlichkeit - über die gesamte Wertschöpfungskette. Zum Beispiel sind die Spezialisten von Weber bereits bei der werkzeuggerechten Auslegung der Bauteilgeometrie beteiligt. Es geht darum, Herstellbarkeit und Prozesssicherheit der Produkte vollständig zu gewährleisten. Der Silikonlichtleiter erfüllt im Wesentlichen folgende Funktionen: Er soll zunächst das Licht der einzelnen LED-Lichtquellen sammeln und gerichtet durch das Auskoppel-Linsensystem weiterleiten. Dadurch kann ein verstärkter Lichtstrom aus dem Gesamtsystem generiert werden. So lässt sich eine höhere Effizienz des Lichtsystems und eine umfassendere Lichtausbeute erreichen. Dazu muss der Lichtleiter in einem bestimmten Abstand zur LED positioniert werden. Die Ober- und Unterseiten der einzelnen Silikonfinger sind so ausgeführt, dass sie Lichtstrahlen gezielt ablenken. Auf der Auskoppelseite, die durch das Auskoppel-Linsensystem abgebildet wird, entstehen auf diese Weise in vertikaler Richtung die für eine entsprechende Lichtverteilung benötigten sogenannten "Beleuchtungsstärkeverläufe", wie zum Beispiel für die Fernlichtfunktion. Die LED-Technik im Scheinwerfer funktioniert folgendermaßen: Während der Fahrt sorgt das Matrix LED-Fernlicht für die optimale Sicht auf der Straße. Es integriert eine Vielzahl einzeln regelbarer Leuchtdioden, die das Licht in einer Zeile aussenden, während das Abblendlicht durch mehrere permanent leuchtende LEDs erzeugt wird. Dazwischen liegt die HDG-Kante (Hell-Dunkelgrenze), die die Grenze zwischen Abblend- und Fernlicht bildet. Diese Grenze ist durch gesetzliche Vorgaben festgelegt ...

