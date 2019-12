Top News! : +40% mehr Gold und das ist erst der Anfang! - Heute ist Ladies Night!

Anzeige / Werbung

+++ Insider kauft 180 Mio. Aktien +++ CEO investiert selbst +++ 10.000% Potential +++ Nächste Hammernews noch vor Jahresende? +++ Extreme Unterbewertung zur Peer Gruppe +++

Soeben veröffentlichte Classic Minerals nach Börsenschluss in Australien eine vielversprechende Ressourcenschätzung, die einen potentiellen Wert von weit über einer halben Milliarde Dollar (AUD) für nur einen Projektabschnitt belegt.

38% INCREASE IN RESOURCE OUNCES AT LADY MAGDALENE

Die beiden Ladies haben es in sich. Classic Minerals (WKN: A0NA2L) veröffentlichte ein neues Ressourcen-Update, das dem "Lady Magdalene"-Abschnitt des Forrestania-Projektes eine 38%ige Vergrößerung der Goldunzenanzahl bescheinigt. Über 250.000 Unzen wurden aufgrund der vorliegenden Daten ermittelt. Addiert man die "Lady Ada"-Lagerstätte hinzu (deren Neukalkulation in Kürze erfolgt), dann kommt man derzeit sogar auf über 270.000 Unzen.

NEWS-FAZIT:

Dies ist keine Monsterlagerstätte und wird sie wohl auch niemals werden, aber die beiden Ladies haben einige riesige Vorteile gegenüber anderer Projekte, die auch in der Pressemitteilung so bestätigt werden:

Einfache Geologie, kein kompliziertes, teures Gold-Gewinnungsverfahren

Beide Lagerstätten bieten Tagebau-Ausrichtung an

Schnelle und kostengünstige Inbetriebnahme möglich

Keine jahrelange Bewilligungsphase, da es in der Vergangenheit schon Abbau gab!

Ja, Classic Minerals (WKN: A0NA2L) macht sich Gedanken, das Gold der Ladies ehebaldigst zu heben und dies ist keinesfalls Utopie. Wie einfach das ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. 2002/2003 hat bereits Abbau auf dem Lady Ada-Projekt stattgefunden: In nur sechs Monaten wurden über 27.000 Unzen gefördert - da lag der Goldpreis bei 370 Dollar pro Unze. Heute würde die Unzenanzahl einem Wert von fast 40 Mio. USD (58 Mio. AUD) gleichkommen - UND DIES IN NUR EINEM HALBEN JAHR!

Heute liegt der Goldpreis bei 1.470 Dollar pro Unze, was aus den 270.000 Unzen einen "In situ"-Wert von rund 584 Mio. AUDergibt. Da ist der Börsenwert von nicht einmal 20 Mio. AUD doch recht winzig.

Aufgrund der absehbaren positiven News in den nächsten Wochen bin ich mir recht sicher, dass der Ausbruch über die 0,4 Cent (AUD)-Marke gelingen kann - Kurse von 0,6 Cent und mehr schon im Januar 2020 würden mich nicht überraschen. MEINUNG AUTOR

Das Kat Gap-Projekt, das kürzlich mit extrem hochgradigen Bohrergebnissen punkten konnte und wohl bald wieder für Aufsehen sorgen sollte (Bohrungen laufen - Ergebnisse noch im Dezember), ist in diese Schätzung nicht miteinbezogen.

Zwei wirklich hervorragende Goldprojekte schlummern in diesem australischen Subpenny Classic Minerals (WKN: A0NA2L). Zusätzlich zu den beiden Goldlagerstätten mit Millionen-Unzen-Potential hat das Unternehmen noch einen "Nickel-Lucky-Punch" in petto, der sich schnell auch als Company Maker herausstellen kann, ohne einen einzigen Dollar investieren zu müssen. Ein vergleichbares Nickelprojekt verzeichnete sogar einen Kursgewinn von 10.000% (Link)…

Classic Minerals (WKN: A0NA2L) ist so, wie man einen ASX-Wert erwartet. Viele Aktien (6,3 Mrd.) und einen Kurs von unter 1 Cent, was eine extreme Explosivität des Kurses erlaubt.

CLASSIC MINERALS LTD.*

WKN: A0NA2L , ASX: CLZ

NEWS: RC DRILLING UNDERWAY AT KAT GAP

In den letzten Wochen und Monaten wurde auf den beiden Goldprojekten gebohrt. Und wie aus der News ersichtlich ist, ist das nächste Bohrprogramm auf dem Kat Gap-Projekt bereits am Laufen, obwohl die Anleger erst kürzlich mit Goldgehalten bis 125g/t erstaunt wurden. Die weiteren Ergebnisse werden noch vor Jahresende erwartet! Insgesamt werden nun 1.200 Meter gebohrt, was bei einer Bohrtiefe von 110 bis 150 Meter ca. 10 Bohrlöchern entsprechen wird.

Die Zusammenfassung der bisher besten Bohrabschnitte des Kat Gap-Projektes, die soeben verlautbart wurde, liest sich wie der feuchte Traum jedes Geologen! Sehen Sie selbst:

Abschnitt Tiefe High Bohrloch 8m @ 19.05 g/t Au 32m 4m @ 28.80 g/t Au FKGRC008 12m @ 7.52 g/t Au 39m 2m @ 20.20 g/t Au FKGRC006 12m @ 5.39 g/t Au 30m 1m @ 20.80 g/t Au FKGRC012 10m @ 30.78 g/t Au 28m 2m @ 116.10 g/t Au FKGRC018 10m @ 4.18 g/t Au 26m 1m @ 15.10 g/t Au FKGRC022 9m @ 8.08 g/t Au 95m 1m @ 62.30 g/t Au FKGRC025 3m @ 38.33 g/t Au 21m 1m @ 111.00 g/t Au FKGRC039 5m @ 5.61 g/t Au 6m 1m @ 12.00 g/t Au FKGRC040 3m @ 14.10 g/t Au 10m 1m @ 37.40 g/t Au FKGRC042 3m @ 9.64 g/t Au 20m 1m @ 25.10 g/t Au FKGRC043 10m @ 8.17 g/t Au 7m 1m @ 66.20 g/t Au FKGRC059 7m @ 24.34 g/t Au 24m 1m @ 78.50 g/t Au FKGRC060 9m @ 15.21 g/t Au 22m 1m @ 58.30 g/t Au FKGRC061 7m @ 9.55 g/t Au 89m 1m @ 42.40 g/t Au FKGRC063 13m @ 4.91 g/t Au 33m 1m @ 22.00 g/t Au FKGRC090 8m @ 8.26 g/t Au 58m 1m @ 21.80 g/t Au FKGRC092 9m @ 20.94 g/t Au 123m 1m @ 125.00 g/t Au FKGRC095

Errechnet man aus den besten Werten den Durchschnitt (ungewichtet), ergibt sich ein beeindruckendes Bild.

Ø Abschnitt Ø Tiefe Ø High 7,4m @ 13,77 g/t Gold 39m 1,24m @ 50,8 g/t Gold

NEWS-FAZIT:

Diese Bohrresultate sind durchaus mit den großen Explorations-Stories weltweit vergleichbar, aber mit dem Unterschied, dass andere Unternehmen, die Ähnliches verlautbaren, oft hunderte Millionen Dollar Wert sind und Classic gerade einmal mit 18 Mio. AUD bewertet ist.

Great Bear Resources - Börsenwert 340 Mio. CAD

Die Aktie hat auf die letzten Bohrergebnisse zwar knapp nicht den Ausbruch geschafft, aber das Rekordvolumen von rund 160 Mio. Aktien spricht, wie ich meine, doch eine deutliche Sprache. Es gibt also viele Anleger, die Classic Minerals (WKN: A0NA2L) durchaus auf dem Radar haben.

Ich hege keinen Zweifel, dass dieser Ausbruch aber möglicherweise schon heute stattfinden wird, aber spätestens bei der Bekanntgabe der nächsten Bohrergebnisse zum Ende des Monats. Kurse bis 0,6 Cent (AUD) sind für mich durchaus plausibel (+100%). Aber das Gesamtpotential zeigt sich noch weitaus extremer…

Klaus Eckhof, der bekannte deutsche Geologe, der in der Regel eine Nase für gute Explorationsgeschichten hat, ist zuversichtlich und hat selbst 180 Millionen Aktien von Classic Minerals gekauft:

AUSSAGEN VON KLAUS ECKHOF

Die Peer Gruppe hat einen Börsenwert von um die 80 Mio. Dollar mit Goldgehalten unter denen von Classic Minerals (18 Mio. AUD).

Die Ressourcen der Peer Gruppe liegen 200-300 Meter tief, bei Classic Minerals liegt sie an der Oberfläche.

Es gibt eine gute Chance für einen Turnaround, wenn der Markt das Potential realisiert.

Ich habe 180 Millionen Aktien gekauft, weil sie so billig sind.

Eckhof sprach von der Peer Gruppe in Westaustralien. Spectrum Metals (ASX: SPX) mit einem Börsenwert von 100 Mio. AUD weist ähnliche Goldgrade über vergleichbare Längen aus (Quelle), aber die Mineralisierung liegt zumeist 150-250 Meter tief (Classic Minerals von 6 Meter abwärts) .

Spectrum Metals - von 0,02 auf 0,10 in 5 -Wochen (500%)

Wenn sich Classic Minerals dem Börsenwert von Spectrum Metals angleicht, was aufgrund der Daten logisch ist, dann sehen wir einer Ver-5-fachung des Kurses entgegen! MEINUNG AUTOR

THE BIG PICTURE

Classic Minerals (WKN: A0NA2L) ist ein in Westaustralien ansässiger Goldexplorer mit einem regional sehr versiertem Management. CEO Dean Goodwin hat über 25 Jahre Erfahrung in der west-australischen Geologie und einen ausgezeichneten Track Record. Er war bei zahlreichen Goldneuentdeckungen beteiligt und ist auch bei Nickel "sattelfest" (Quelle).

DAS KAT GAP-PROJEKT

Dieses Projekt ist in meinen Augen eines der beiden Flaggschiffe des Unternehmens. Die veröffentlichen Bohrresultate waren stets sensationell, wie wir bereits erfahren haben. Hier ein Beispiel:

News 4.9.2029

DAS FORRESTANIA-GOLDPROJEKT

Auf diesem Projekt wurde von Sons of Gwalia, einst zweitgrößter australischer Goldproduzent, ein kleiner Tagebau betrieben. Das Erz wurde zu einer nicht allzu weit entfernten Verarbeitungsanlage transportiert. Die Mine wies einen durchschnittlichen Goldgehalt von 8,81g/t auf.

Bodenproben Forrestania

216.000 Unzen Gold wurden schon verifiziert. Die Bohrungen in der Vergangenheit erbrachten Werte von bis zu über 15g/t Gold. Nun soll es in Kürze eine neue Ressourcenkalkulation geben, welche signifikant höher sein sollte.

DAS FRASER RANGE-PROJECT

Hier braucht Classic sich nur zurücklehnen und abzuwarten, denn das börsennotierte Unternehmen Independence Group (ASX: IGO, Börsenwert 3,5 Mrd. AUD) hat sich verpflichtet, in einem Joint Venture 1,5 Mio. AUD zu investieren, um 51% des 84 km² großen Projektes zu übernehmen. Der Zauber, warum Fraser Range so interessant für einen Major wie Independence ist, liegt in einer Neuentdeckung in der Region. Sirius Resources, mit einem vergleichbaren Nickel Projekt, einen Volltreffer gelandet und, verzeichnete einen Kursgewinn von 940% AN EINEM HANDELSTAG, 6.600% in nur DREI MONATEN letztendlich sogar 10.000%…

Quelle: nextsmallcap.com

Noch mehr Gewicht erhält das Fraser Range Projekt auch durch die erst am Montag veröffentlichte News von Legend Mining Ltd. (ASX: LEG), die fast ebenso Sensationelles vermelden konnten. Auf 14 Meter Länge stieß man auf 1,07% Nickel, 0,75% Kupfer und 0,06% Kobalt - aber das ist erst ein Teilabschnitt des Bohrkerns, denn 40 Meter mit Anzeichen von Mineralisierung werden erst noch analysiert. Der Kurs explodierte förmlich. Über 90% Kursgewinn schlugen zu Buche.

FAZIT:

Zwei Goldprojekte, bei welchen jedes für sich ein Potential hat, die 500.000 Unzen-Marke zu übersteigen und ein Nickel/Kupfer-Projekt, nach dem ein Major "giert", das sind die Eckpunkte dieses australischen Explorers mit einem Börsenwert von knapp über 10 Mio. EUR.

Das wirklich Gute an kleineren Goldminen ist die Tatsache, dass die Inbetriebnahmekosten verhältnismäßig gering ausfallen. Aufgrund der geographischen Nähe der beiden Goldprojekte kann sogar eine gemeinsame Verarbeitungsanlage angedacht werden. Ob die Indipendence Group mit den Fraser Range den richtigen Riecher hat, sollte sich ebenfalls herausstellen.

Ich kann Ihnen diese Chance nur zeigen - ob Sie diese wahrnehmen, liegt bei Ihnen!

Ihr

Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Abonnieren Sie meinen kostenlosen Börsennewsletter

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.

Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin

Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at

- Werbung -

Enthaltene Werte: AU000000CLZ3