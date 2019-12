The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.12.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.12.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA ZRW4 XFRA DE000A255DF3 NEUE ZWL ZAHNRADW. 19/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB7776 BAY.LDSBK.DUO 19/22 DPW BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB7792 BAY.LDSBK.DUO 19/22 RWE BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB78K3 BAY.LDSBK.DUO 19/23IFX BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ45VK8 COBA 19/34 S.946 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0U99 DZ BANK IS.A1225 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0WD8 DZ BANK IS.A1258 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0WK3 DZ BANK IS.A1263 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB37U5 LB.HESS.THR.CARRARA12K/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB37V3 LB.HESS.THR.CARRARA12L/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB37W1 LB.HESS.THR.CARRARA12M/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB37Y7 LB.HESS.THR.CARRARA12O/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB37Z4 LB.HESS.THR.CARRARA12P/19 BD01 BON EUR NCA XFRA US46647PBF27 JPMORG.CHASE 19/25 FLR BD01 BON USD NCA U40 XFRA AU0000072019 PATERSON RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR NCA TABD XFRA IE00BG0J8L59 TABULA E.P.C.ETF(EO) GEOD EQ00 EQU EUR YCA TABH XFRA IE00BH059L74 TABULA E.IT.CRS.CDT UCT J EQ00 EQU EUR YCA TAB1 XFRA IE00BH05CB83 TABULA E.IT.CRS.C.SH.JEOA EQ00 EQU EUR YCA 2QZ XFRA CA00810C1032 AETHER CATALYST SOLUT. EQ01 EQU EUR NCA X9C XFRA CA59124U6051 METALLA ROYAL.STREAM. ON EQ01 EQU EUR NCA 3NU XFRA DK0061155785 ASTRALIS GROUP A/S DK-,01 EQ01 EQU EUR YCA VSF XFRA GB0001482891 PEBBLE BEACH SYS. LS-,025 EQ01 EQU EUR NCA 0M5 XFRA US0900431000 BILL.COM HLDGS DL-,00001 EQ01 EQU EUR N