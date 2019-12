Von Benjamin Katz

PARIS (Dow Jones)--Angesichts rückläufiger Aufträge plant Airbus in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte ein neues Sparprogramm. Mit dem Betriebsrat seien Gespräche über eine Restrukturierung der Sparte begonnen worden, teilte das Unternehmen mit. Geplant seien Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstruktur und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Konkrete Ziele für die Sparte mit ihren etwa 34.000 Beschäftigten nannte die Airbus SE nicht.

Auftragseingang, EBIT und liquide Mittel seien so besorgniserregend, dass die kurzfristige Leistung die langfristige Perspektive zu gefährden beginne, so Spartenchef Dirk Hoke in einem Brief an die Mitarbeiter. Die bisherigen Maßnahmen hätten zwar Erfolge gezeigt, diese seien aber nicht ausreichend gewesen. Im Raumfahrtgeschäft sei das Telekommunikationsgeschäft schwach und Aufträge sowohl aus Europa als auch für den Weltmarkt verzögerten sich. Auch die anhaltenden Probleme um das A400M-Militärtransportprogramm belasteten. In der Summe sei der Auftragsbestand das dritte Jahr in Folge gesunken.

Airbus hatte im Rüstungs- und Raumfahrtgeschäft, das rund 17 Prozent zum Konzernumsatz beisteuert, in den vergangenen fünf Jahren bereits diverse Programme aufgesetzt, um die Kostensituation zu verbessern. Werke wurden geschlossen, kleinere Geschäftsbereiche verkauft und Personal abgebaut.

Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich nicht zum Ausmaß möglicher Maßnahmen äußern.

December 18, 2019

