BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 7000 (6700) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 4080 (4340) PENCE - 'UNDERWEIGHT'HSBC STARTET PROSUS MIT 'HOLD' - ZIEL 67 EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 147 (155) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENCAVIS AUF 9,25 (8,90) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 124,70 (120,50) EUR - 'BUY'HSBC SENKT TALANX AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 46 EURHSBC SENKT WASHTEC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 57 (54) EURJEFFERIES SENKT ADO PROPERTIES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 35 (46) EURLAMPE SENKT TELE COLUMBUS AUF 'HALTEN' (KAUFEN)SOCGEN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 40 (32) EUR - 'BUY'SOCGEN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 70 (79) EUR - 'HOLD'SOCGEN ...Den vollständigen Artikel lesen ...