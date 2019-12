Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Aktie der Fluggesellschaft Easyjet von 1500 auf 1700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Wahl in Großbritannien dürfte kurzfristig die Nachfrage steigen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ungeachtet der Kursrally in den vergangenen sechs Monaten wirke die Gewinndynamik weiter stützend./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-12-18/08:49

ISIN: GB00B7KR2P84