Knall auf Fall kauft Flatex den Konkurrenten Degiro für 250 Mio. Euro, davon 60 Mio. Euro in bar. WalllStreet:Online avisierte vor acht Tagen den eigenen Einstieg in das Broker-Geschäft und zielt auf etwa 3 Mio. User auf seinen eigenen Seiten. Das wird eng. Wer will, kann wetten, wir schauen eher zu.



