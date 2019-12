Das branchenweit umfangreichste Rooms-as-a-Service-Angebot, das derzeit von einem einzigen Anbieter zur Verfügung gestellt wird, bietet differenzierte Meeting-Erlebnisse, Service und Support mit vorhersehbaren, transparenten Kosten.

Lifesize, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Video-Zusammenarbeit und Meeting-Produktivität, hat heute ein neues Rooms-as-a-Service-Angebot angekündigt. Dieses ermöglicht Kunden, Lifesizes erstklassige Videokonferenzraumgeräte sowie seinen Videokonferenz-Service und Support zu vereinfachten, planbaren Preisen und niedrigen Vorlaufkosten zu erhalten. Für nur 99 US-Dollar pro Raum und Monat können Unternehmen mit Lifesize Rooms-as-a-Service schnell End-to-End-Video-Zusammenarbeit-Lösungen in Besprechungsräumen einsetzen. Das Angebot steht Kunden in den USA und Europa ab sofort zur Verfügung für 2020 ist geplant, die internationale Verfügbarkeit weiter auszudehnen.

Lifesize Rooms-as-a-Service encompasses Lifesize's industry-leading video collaboration meeting room systems, cloud service, maintenance and support under more predictable pricing and with lower upfront costs. (Photo: Business Wire)

"Viele erfolgreiche und fortschrittliche Unternehmen wissen bereits, dass die Video-Zusammenarbeit mittlerweile eine der wichtigsten Kommunikationsmethoden im gesamten Unternehmen darstellt. Aufgrund der Vorlaufkosten haben Firmen bisher jedoch eher eine schrittweise Vorgehen bei Videoinvestitionen bevorzugt," erklärt Michael Helmbrecht, Chief Operating Officer von Lifesize. "Mit Lifesize Rooms-as-a-Service kommen wir dem Wunsch unserer Kunden nach, solche Videoinitiativen zu beschleunigen. Wir vereinfachen es ihnen, Kosten vorherzusehen und zu skalieren und verbessern gleichzeitig die Meeting-Räume-Erfahrungen mit unserer Video-Konfererenz-Technologie."

Durch Lifesize Rooms-as-a-Service können Kunden mit den branchenführenden "All-in-One-Meeting-Room"-Lösungen von Lifesize ein einfaches Abonnement abschließen und dieses standardisieren. Hardware für Meeting-Räume, Cloud-Service, Wartung und Support werden hingegen zu einem festen, vorhersehbaren Preis angeboten. Kunden, die sich für Lifesize Rooms-as-a-Service entscheiden, profitieren in den ersten zwei Betriebsjahren von 20 bis 30 Prozent niedrigeren Bereitstellungskosten und sparen somit Geld, das sie beispielsweise in andere Innovations- und Geschäftsinitiativen investieren können.

"In unseren Forschungsergebnissen sehen wir eine starke Entwicklung von Unternehmen hin zu Cloud-basierten Diensten. Sie möchten mit damit ihren Kommunikationsbedürfnissen gerecht werden, sowie von offensichtlichen Vorteilen wie niedrigeren Vorlaufkosten und den überschaubaren, kalkulierbaren Gebühren profitieren", bestätigt Craig Durr, Senior Analyst bei Wainhouse Research. "Bewundernswert an der Strategie von Lifesize für Rooms-as-a-Service ist, dass Videokonferenzgeräte nicht nur an ein Betriebskostenmodell (Opex), sondern auch für Räume jeder Größe angepasst werden. Darüber hinaus bringt es viele Vorteile mit sich, einen einzigen Anbieter für Cloud und Device as a Service, sowie eine Anlaufstelle für beispielsweise Support und Abrechnungen zu haben."

Die Kunden haben die Wahl zwischen verschiedenen Raumsystemkonfigurationen und Zahlungsoptionen je nach Vertragsdauer. Darüber hinaus bietet das Rooms-as-a-Service-Angebot von Lifesize zahlreiche Vorteile für Kunden, darunter:

Beschleunigte Videoadoption. Die Reduzierung der Vorabkosten ermöglicht es Unternehmen, Videokonferenzen schneller bereitzustellen und einzuführen, und zwar durch ein einheitliches Erlebnis vom kleinen Besprechungszimmer bis hin zum großen Konferenzraum.

Die Reduzierung der Vorabkosten ermöglicht es Unternehmen, Videokonferenzen schneller bereitzustellen und einzuführen, und zwar durch ein einheitliches Erlebnis vom kleinen Besprechungszimmer bis hin zum großen Konferenzraum. Vorhersehbare Preise. Das Angebot von transparenten Zahlungsstrukturen und Festpreisen ab nur 99 US-Dollar pro Raum und Monat, macht die Kosten für Video-Raumsysteme sowohl kurz- als auch langfristig überschaubar und gewährleistet gleichzeitig besonders niedrige Gesamtbetriebskosten für Lifesize-Kunden.

Das Angebot von transparenten Zahlungsstrukturen und Festpreisen ab nur 99 US-Dollar pro Raum und Monat, macht die Kosten für Video-Raumsysteme sowohl kurz- als auch langfristig überschaubar und gewährleistet gleichzeitig besonders niedrige Gesamtbetriebskosten für Lifesize-Kunden. Hohe Zuverlässigkeit und bestmögliche Unterstützung. Lifesize Rooms-as-a-Service umfasst den Kundensupport für die gesamte Video-Zusammenarbeits-Lösung, Hardware, Software und Services inklusive, sowie Advanced Hardware Replacement alles von einem einzigen Anbieter.

Über Lifesize

Lifesize kombiniert erstklassige, cloudbasierte Videokonferenzdienste mit integrierten Geräten, die weltweit einen neuen Standard für Arbeitsplatzkommunikation und -produktivität setzen. Lifesize wurde von Frost Sullivan als Cloud-Videokonferenzanbieter des Jahres ausgezeichnet und ist branchenweit führend bei der Kundenzufriedenheit mit der weltweit ersten 4K-Videokonferenzlösung und 4K-Servicearchitektur, die an seinem Hauptsitz in Austin Texas, USA) entworfen und entwickelt wurde. Um zu erfahren, warum Unternehmen und andere Organisation wie Yelp, Netflix, Salvation Army, Yale University und NASA sich bei ihrer unentbehrlichen Teamkommunikation auf Lifesize verlassen, besuchen Sie www.lifesize.com oder folgen Sie dem Unternehmen unter @Lifesize.

Lifesize und das Lifesize Logo sind Marken von Lifesize, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

