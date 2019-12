Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gestern ist am Markt doch etwas Ernüchterung eingekehrt. Unter anderem sorgte dafür der britische Premierminister Boris Johnson, der eine Verlängerung der Brexit-Übergangsfrist gesetzlich ausschließen will. Bei den Einzelwerten geht es heute um PSA Peugeot, Fiat Chrysler, Scout24 und FedEx. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.