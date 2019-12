Was das Umsatz- und Gewinnwachstum angeht, läuft beim Softwarekonzern SAP mit Blick auf die Bilanz des 3. Quartals alles nach Plan. Doch das heißt nicht, dass die Aktie permanent steigen müsste. Und mit den bislang zu Buche stehenden ca. 40 Prozent Kursanstieg seit dem Jahresultimo 2018 hat der Kurs den DAX deutlich geschlagen. Das führt dazu, dass SAP einfach nicht am bisherigen Verlaufsrekord von 125,00 Euro vorbeikommt. Und je öfter eine Aktie an einer wichtigen Charthürde scheitert, desto geringer wird die Zahl derer, die es gleich noch einmal versuchen wollen mit dem Ausbruch.

Wenn dann wie am Dienstag noch ein unerfreuliches Analysten-Statement hinzukommt, kann das leicht die Basis einer nennenswerten Korrektur sein. Die Bank of America stufte die SAP-Aktie von zuvor "neutral" auf "underperform" ab, d.h. man erwartet dort, dass sich der Kurs vorerst schlechter als der Gesamtmarkt entwickeln wird. Das sorgte dafür, dass das Papier am Dienstag deutlich zurücksetzte. Was besonders schwer wiegt, weil die Aktie, wie Sie im Chart sehen können, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...