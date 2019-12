Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts006/18.12.2019/08:50) - Pressekonferenzen oder Pressegespräche mit Journalisten waren immer eine sehr kurzlebige und oft auch frustrierende Aktion in der Öffentlichkeitsarbeit. "Wenn es sich nicht um eine echte Sensation handelt, folgen heute meist nur noch wenige Journalisten einer Presseeinladung - wenn überhaupt. Und dennoch kostet die Vorbereitung so einer Veranstaltung viel Geld und Zeit und ist noch dazu nicht nachhaltig, solange kein Journalist davon berichtet. Aber das muss nicht sein. Ich zeige in meinem Gratis-Webinar, wie auch kleine oder mittlere Unternehmen Pressekonferenzen nicht nur günstiger, sondern vor allem nachhaltiger und damit auch erfolgreicher gestalten können", so Pressetherapeut Alois Gmeiner. GRATIS-Webinar am Freitag, den 20.12.2019 von 10 bis 11 Uhr. Anmeldung unter: https://www.edudip.com/invite/07b7/1299718 Der Pressetherapeut zeigt, wie man auch mit minimalem Budget Interessenten und Journalisten erreicht, und gleichzeitig über Social Media mit simplen Tools kostenlose und nachhaltige Pressekonferenzen ausrichtet kann, um damit Views und Likes zu generieren, aber auch Medien und Interessenten anzusprechen. Nachhaltigkeit und Mehrwert in der Kommunikation sind die Stichworte! In diesem Gratis-Webinar erfahren Sie: * Was ist eine virtuelle Pressekonferenz? * Was unterscheidet eine virtuelle Pressekonferenz von einer normalen? * Wo liegen die Vorteile - speziell im Internet? * Welche Tools benötige ich für eine virtuelle Pressekonferenz? * Welche Vor- und Nachbearbeitung benötigt ein solcher Presseevent? * Welche Kommunikationskanäle kann ich für so einen Event nutzen? * Wie kann ich Social Media und vor allem Facebook für meine Kommunikation nutzen? * Wo gibt es die meiste Breitenwirkung und die meisten Zuseher? * Tools und Tipps für den 100%-Presse-Erfolg * Mit welchen Tricks man Journalisten auch heute noch "legal" bestechen kann, damit über das eigene Unternehmen und das eigene Produkt berichtet wird. Sofort Gratis-PR-Analyse und Tipps für Öffentlichkeitsarbeit Wer nicht bis zum Webinar warten will, der sollte SOFORT den kostenlosen Werbe- bzw. PR-Check des Werbetherapeuten machen und erhält eine Analyse und sofort Ideen und Anregungen für die Verbesserung seines Marketings und seiner Unternehmenskommunikation: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck Gratis-Webinar am Freitag, 20.12.2019 von 10 bis 11 Uhr. Anmeldung unter: https://www.edudip.com/invite/07b7/1299718 (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191218006

