18.12.: .. die nächste weihnachtliche Opening Bell im Rahmen der Own Austria Invitation. Wiener Schneekugeln gibt es am Weihnachtsmarkt bei der Stephanskirche in der Wiener Innenstadt 17.12.: Weihnachtliche Opening Bell im Rahmen der Own Austria Invitation. Hausgemachte Kartoffelpuffer gibt es am Weihnachtsmarkt bei der Stephanskirche in der Wiener Innenstadt 16.12.: Maisie Gollner läutet die Opening Bell für Montag im Rahmen der Own Austria Invitation. Beim IC19 Börsespiel landete die Dame mit Unido-Erfahrung im Spitzenfeld der Low Risk Klasse 13.12.: Ernst Huber läutet die Opening Bell für Freitag. In unserem "Podcast für junge Anleger jeden Alters" ist ein Megatrends-Interview mit dem Brokerage-Pionier live gegangen. U.a. auf Spotify ...

