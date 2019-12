Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise stagnieren im November

Die deutschen Produzenten haben ihre Preise im November unter dem Strich stabil gehalten. Im Vergleich zum Vormonat stagnierten die Erzeugerpreise, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Auch Volkswirte hatten mit stabilen Preisen gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang um 0,7 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Minus von 0,6 Prozent gelautet.

Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im Oktober

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Oktober gesunken. Verglichen mit dem Vormonat reduzierte sich der Auftragsbestand um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der Orderbestand aus dem Inland sank um 0,7 Prozent, der aus dem Ausland um 0,2 Prozent. Die Auftragsreichweite stagnierte bei 5,6 Monaten.

Japans Exporte brechen im November um 7,9 Prozent ein

Japans Exporte sind im November nicht mehr ganz so kräftig gesunken wie im Vormonat, mit minus 7,9 Prozent fällt der Rückgang aber immer noch markant aus. Es ist der zwölfte Monat in Folge mit rückläufigen Exporten. Wie das Finanzministerium mitteilte, summierte sich das Handelsdefizit vergangenen Monat auf 82,1 Milliarden Yen oder umgerechnet rund 674 Millionen Euro. Analysten hatten mit 9,7 Prozent einen noch stärkeren Exportrückgang erwartet.

Chinas Zentralbank senkt 14-tägigen Reverse-Repo-Satz

Die chinesische Zentralbank hat ihren Zinssatz für 14-tägigen Reverse-Repurchase-Vereinbarungen um 5 Basispunkte gesenkt, nachdem sie vor einem Monat eine ähnliche Senkung vorgenommen hatte. Die People's Bank of China (PBoC) teilte mit, dass sie den Zinssatz von 2,70 auf 2,65 Prozent senkt und den 7-Tage-Satz stabil bei 2,50 Prozent hält.

Rosengren sieht keine Notwendigkeit für weitere Zinssenkungen

Der Präsident der Federal Reserve von Boston, Eric Rosengren, sieht derzeit keinen Grund, 2020 die Zinsen zu senken. Seiner Ansicht nach könnten die Finanzmärkte im noch laufenden Jahr 2019 manchmal zu pessimistisch in Bezug auf den Ausblick gewesen sein. "Angesichts der jüngsten Senkungen des Leitzinses und der Tatsache, dass geldpolitische Maßnahmen mit einiger Verzögerung wirksam werden, würde ich sagen, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um die Wirtschaft geduldig zu bewerten", sagte Rosengren.

US-Kongress beschließt Sanktionen gegen Bau von Nord Stream 2

Der US-Kongress hat Sanktionen gegen den Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beschlossen. Der Senat stimmte mit klarer Mehrheit für den neuen Verteidigungshaushalt, in dem die Strafmaßnahmen gegen an dem Bauprojekt beteiligte Firmen und Einzelpersonen enthalten sind. Vergangene Woche hatte bereits das US-Repräsentantenhaus die Sanktionen beschlossen. Sie müssen jetzt noch von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.

Esken kritisiert US-Sanktionen gegen Nord Stream 2

SPD-Chefin Saskia Esken hat die von den USA beschlossenen Sanktionen gegen am Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligte Firmen deutlich kritisiert. "Es ist sehr problematisch, dass die USA auf die Art und Weise versuchen, Einfluss zu nehmen auf europäische Vorgehensweisen", sagte sie im ZDF-Morgenmagazin. Dies sei "kein besonders freundlicher Akt", mit dem man nun umgehen müsse. "Wir können uns das nicht so gefallen lassen", erklärte die SPD-Vorsitzende. "Da muss man schon darauf reagieren, aber natürlich auf diplomatischem Wege."

S&P erhöht Ausblick für Großbritannien auf Stabil von Negativ

Die Ratingagentur Standard & Poor's sieht nach dem Ergebnis der jüngsten britischen Parlamentswahl eine geringere Gefahr, dass es zu einem harten Brexit kommt. Die Analysten erhöhen daher den Ausblick für Großbritannien auf Stabil von Negativ und bestätigen die Bonitätsnote "AA". Die Konservative Partei habe eine stabile Mehrheit zurückerlangt, so S&P. Damit dürfte das Gesetz zum EU-Austritt im Parlament beschlossen werden.

Frankreichs Gewerkschaften drohen mit Protesten auch über Weihnachten

Vor einer neuen Verhandlungsrunde über die Rentenreform in Frankreich haben die Gewerkschaften mit einer Fortsetzung ihrer Proteste auch über Weihnachten hinweg gedroht. Die vor zwei Wochen begonnenen Streiks sollten bis Ende Dezember weitergehen, falls die Regierung ihre Reformpläne nicht "in den kommenden Stunden" zurückziehe, warnten die vier Gewerkschaften CGT, FO, FSU und Solidaires in einer gemeinsamen Erklärung.

Schifffahrt richtet Milliarden-Fonds für CO2-Reduzierung ein

Führende Schifffahrtsverbände wollen einen internationalen Fonds im Volumen von fünf Milliarden US-Dollar (etwa 4,5 Milliarden Euro) einrichten, um die Verringerung des CO2-Ausstoßes voranzutreiben. Dies teilte der an der Initiative beteiligte Verband Deutscher Reeder (VDR) am Mittwoch in Hamburg mit. Ziel sei es, die Schifffahrt möglichst schnell in einen "kohlenstofffreien Verkehrsträger" umzuwandeln.

US-Kongress stimmt für Aufhebung von Waffenembargo gegen Zypern

Der Kongress in Washington hat für die Aufhebung eines seit Jahrzehnten geltenden US-Waffenembargos gegen Zypern gestimmt. Die Maßnahme ist Teil eines Gesetzes zum Verteidigungshaushalt, welches der Senat mit 86 gegen acht Stimmen verabschiedete. Das Repräsentantenhaus hatte das Gesetz bereits in der vergangenen Woche auf den Weg gebracht. Es muss nun noch von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden, um in Kraft zu treten.

Trump wirft Demokraten "offenen Krieg gegen Demokratie" vor

US-Präsident Donald Trump hat vor dem erwarteten Amtsenthebungsverfahren gegen ihn in einem Wutbrief scharfe Attacken gegen Oppositionsführerin Nancy Pelosi gefahren. Mit ihrem Festhalten am Impeachment-Verfahren erkläre die Vorsitzende des Repräsentantenhauses "der amerikanischen Demokratie den offenen Krieg", schrieb Trump an Pelosi. Er protestiere auf das Schärfste gegen den "Impeachment-Kreuzzug" der demokratischen Abgeordneten, heißt es in dem sechsseitigen Schreiben des Präsidenten.

Arzt bescheinigt Biden Fitness für das Präsidentenamt

Der 77-jährige US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden ist laut einem medizinischen Attest fit genug für das höchste Staatsamt. Der frühere Vizepräsident sei "gesund" und "robust", erklärte Bidens Arzt Kevin O'Connor. Biden sei dafür "fit, erfolgreich die Aufgaben der Präsidentschaft wahrzunehmen".

