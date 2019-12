Die nächsten Jahre werden für Unternehmen und Investoren gleichermaßen spannend. Angesichts der Tatsache, dass sich die US-Märkte an die derzeitige Entwicklung in Europa und insbesondere in Großbritannien halten werden, ist das Risiko und die Unsicherheit, in Online-Sportwetten und Glücksspiele zu investieren, weitaus geringer als je zuvor in diesem aufstrebenden Sektor in Europa. Der europäische Online-Glücksspielmarkt wächst - Übersicht Laut Angaben der European Gaming and Betting Association ...

Den vollständigen Artikel lesen ...