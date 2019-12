Während USDCHF an einer Unterstützung notiert, stehen CADCHY und Gold aktuell an charttechnischen Widerständen. Wie werden sich die Händler vor Weihnachten verhalten? Gibt es eine Rally oder kommt Druck in den Markt? Bricht USDCHF durch die Unterstützung oder gelingt der Abprall? Tickmill-Analyse: USDCHF an Unterstützung Der Abwärt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...