Nach den Kursgewinnen in den letzten Handelstagen ließen es die deutschen Aktienindizes am gestrigen Dienstag (17.12.) etwas ruhiger angehen und konsolidierten. Ob die (deutschen) Indizes vor Weihnachten noch einmal so richtig Fahrt aufnehmen werden oder es aber zu einer vorweihnachtlichen Verschnaufpause kommen wird, bleibt abzuwarten. Der vergleichsweise ruhige Handel gibt uns die Gelegenheit, nach längerer Zeit wieder einmal die Aktien der deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...