Künstliche Intelligenz und cloudbasierte Anwendungen sollen die digitale Transformation von KPMG und ihren Kunden weiter vorantreiben.Zürich - KPMG will in den kommenden fünf Jahren weltweit 5 Mrd Dollar in Mitarbeitende, Technologie und Innovation investieren. Bestandteil dieser Digitalisierungsoffensive ist eine globale Allianz mit Microsoft. Künstliche Intelligenz und cloudbasierte Anwendungen sollen die digitale Transformation von KPMG und ihren Kunden weiter vorantreiben. Die Digitalisierung eröffnet auch im Prüfungs-...

