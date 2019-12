Die britische Investmentbank HSBC hat Prosus mit "Hold" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Tochter des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers werde gegenwärtig mit einem 30-prozentigen Abschlag auf den Substanzwert gehandelt, schrieb Analystin Masha Kahn in ener am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte Prosus den Essenslieferdienst Just Eat nicht vollständig übernehmen, könnte sich dieser Abschlag verringern. Die Expertin bevorzugt die mit "Buy" eingestuften Naspers-Papiere./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 12:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2019 / 21:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0013654783