Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Encavis nach wichtigen Nachrichten des Solar- und Windparkbetreibers zum Jahresende von 8,90 auf 9,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Charlotte Friedrichs verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf den Stromvertrag mit Amazon und den neuen Ankerinvestor, die Versicherungskammer Bayern. Mit den Erlösen aus der jüngsten Kapitalerhöhung habe das Unternehmen ein Windparkportfolio in Dänemark erwerben können. Encavis dürfte weitere Zukäufe tätigen, ergänzte die Expertin./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

