München (ots) - Mit exakt 4,746 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (Marktanteil 15,5 %) war "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte: Ganz in Weiß" (ARD Degeto/MDR) die meistgesehene Sendung des gestrigen Tages. In dem Spielfilm nehmen die Assistenzärzte des Johannes-Thal-Klinikums an einem Lehrgang zur Versorgung und Bergung verunglückter Personen in den Alpen teil. Dazwischen genießen sie die herrliche Landschaft und die Gastfreundschaft der Dorfbewohner. Doch die Stimmung kippt, als ein Bergführer plötzlich verschwindet. Die jungen Ärzte starten eine lebensgefährliche Rettungsaktion im Hochgebirge ...In den Hauptrollen sind Mike Adler, Sanam Afrashteh, Marijam Agischewa, Jane Chirwa, Philipp Danne, Luan Gummich, Horst Günter Marx, Mirka Pigulla, Tilman Pörzgen, Stefan Ruppe, Simon Böer, Gabriela Lindl, Nicholas Reinke, Cosima Lehninger, Franz-Xaver Brückner und Wolfgang Maria Bauer zu sehen."In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte: Ganz in Weiß" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbh (Produzent Seth Hollinderbäumer) im Auftrag der ARD Degeto und des MDR für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR) und Stefan Kruppa (ARD Degeto); die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR).Die Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" läuft wöchentlich, donnerstags um 18:50 Uhr, im Ersten und kann am 23. Januar 2020 mit Ausstrahlung der Folge 209 ihren 5. Geburtstag feiern.www.daserste.de/diejungenaerztewww.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4472467