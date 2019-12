Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat dem scheidenden EZB-Direktor Benoit Coeure für dessen Beitrag zur Rettung in der Krise des Jahres 2012/2013 gedankt. Lagarde sagte, zwar habe die "berühmten Worte" ("what ever it takes") Präsident Mario Draghi gesprochen, doch im Anschluss habe es Menschen gebraucht, die sich im Hintergrund mit den Zahlen und der Umsetzung beschäftigt hätten.

"Es mag Menschen gegeben haben, die damals dagegen waren, es mag Menschen gegeben haben, die gegen die dann ergriffenen Maßnahmen waren und einige sind vielleicht heute noch dagegen, aber der Konsens ist wohl, dass es Gott sei Dank damals getan wurde", sagte Lagarde bei einem Kolloquium zu Coeures Ehren.

Sie fügte hinzu: "Das OMT ist da, es wurde zwar nicht benutzt, aber vom Gerichtshof bestätigt." Lagarde hat sich bisher nicht in dieser Weise positiv zur Möglichkeit von Outright Monetary Transactions (OMT) geäußert. OMT ermöglichen der EZB, unter bestimmten Bedingungen gezielt Anleihen einzelner Länder zu kaufen, deren Zinsen sie für zu hoch hält. OMT ist damit ein Eckpfeiler der Finanzarchitektur des Euroraums.

