Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Carrefour auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Streiks und Regulierungsthemen verhagelten dem französischen Lebensmittelhandel möglicherweise die Festivitäten gegen Jahresende, schrieb Analyst Maxime Mallet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Streiks beträfen vor allem die Region Paris. Hier hielten sich gleichwohl die Auswirkungen für Carrefour in Grenzen, weil für den Konzern Paris nicht so bedeutend sei wie etwa für Wettbewerber Casino./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT

