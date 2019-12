Die Starr Insurance Companies haben heute die Berufung von Carsten Nawrath zum Aviation Underwriting Manager bekanntgegeben. Er soll den Aufbau eines neuen Luftfahrtversicherungsbüros in München leiten. Das Büro wird das Geschäft für Luftfahrt und allgemeine Luftfahrt für Kunden in ganz Mitteleuropa zeichnen.

"Herr Nawrath bringt mehr als 15 Jahre Versicherungserfahrung mit Schwerpunkt allgemeine Luftfahrt bei Starr ein", sagt Andy Trundle, Chief Underwriting Officer Aviation, Starr Insurance Companies. "Sein Wissen und Know-how im Geschäft für Luftfahrt und größere Risiken werden uns helfen, unsere Präsenz im mitteleuropäischen Raum auszubauen."

Carsten Nawrath wird direkt an Joost Vink, Head of Europe bei Starr, berichten.

Über Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (Starr) ist ein Marketingname für die operativen im Bereich Versicherung und Reise-Assistance tätigen Unternehmen und Tochtergesellschaften der Starr International Company, Inc. und für das Anlagegeschäft der C. V. Starr Co., Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Starr ist eine auf sechs Kontinenten vertretene, führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft. Über ihre operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach- und Schadenversicherung sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. Hinzu kommt eine Palette von Produkten für Spezialversicherungen, darunter für die Luft- und Seefahrt, den Energiebereich und die Exzedenten-Schadenversicherung. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, Singapur, Großbritannien und auf Malta ansässigen Versicherungsgesellschaften von Starr wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating "A" (ausgezeichnet) eingestuft. Das Lloyd's Syndicate von Starr wurde von Standard Poor's mit dem Rating "A+" (stark) bewertet.

