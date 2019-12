Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die Stabilisierung des ifo-Index, das robuste US-BIP-Wachstum im dritten Quartal, die dritte Zinssenkung durch die FED, die steiler werdende US-Zinskurve, das Brexit-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien, der Vorschlag eines "Phase eins"-Handelsabkommens zwischen den USA und China, der besser als befürchtete Start in die Q3-Berichtssaison und das neue Allzeithoch der Apple-Aktie hätten im Oktober 2019 zu steigenden Aktienmärkten geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...