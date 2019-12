Bis Ende 2022 werden in Mecklenburg-Vorpommern 47 zusätzliche E-Busse beschafft. Das Bundesumweltministerium hat nun die Förderbescheide für 45 E-Busse an die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) und für zwei Fahrzeuge an die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) übergeben. Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim hat vom Bundesumweltministerium einen Förderbescheid in Höhe von 17 Millionen ...

